Segurança de posto de gasolina é atropelado durante arrastão

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (15). Criminosos ainda não foram presos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Bandidos armados em um carro roubado fizeram um arrastão, na noite desta sexta-feira (15), em Macapá. Em um dos assaltos, o segurança de um posto de combustíveis foi atropelado.

O crime aconteceu por volta das 20h30, no Bairro Marabaixo III, na zona oeste da capital, e foi flagrado pelo circuito de câmeras de segurança. O homem que fazia a vigilância do posto estava sentado em uma cadeira plástica quando olhou para o lado e viu a aproximação rápida do Yaris branco. Ele não teve tempo de se levantar e foi arremessado pelo veículo.

Uma frentista que estava atendendo um cliente correu para socorrer o colega, e foi surpreendida pelos três criminosos que desembarcaram do carro armados e exigindo dinheiro.

No momento de desespero, um cliente que abastecia na bomba deu ré no carro e conseguiu escapar. Já outro cliente que estava fora de seu automóvel não teve a mesma sorte. Ele foi rendido e roubado.

Os mesmos bandidos aparecem em outro vídeo de segurança também realizando um assalto, desta vez em uma residência. Uma mulher é rendida ao entrar na garagem de casa em um Jeep Compass, no Bairro do Buritizal.

Ela é forçada a descer do veículo e entregar objetos pessoais aos criminosos que parecem bem agitados e violentos. Esse roubo teria ocorrido antes do posto de combustíveis.

Em seguida, a mulher é forçada a entrar de novo no veículo para manobrar o carro mais para dentro da garagem. Os criminosos queriam reposicionar o veículo, que aparece com o retrovisor direito quebrado.

Após o crime, o bando fugiu e ainda não foi preso. De acordo com a PM, o veículo teria sido roubado na quinta-feira (14) no Loteamento Alencar, próximo ao Curiaú. O roubo do veículo também foi filmado por uma câmera de segurança.

As imagens mostrando o proprietário do carro chegando e entrando com o veículo na garagem. É possível ver que quatro bandidos saem de dentro de uma construção abandonada. Eles já estavam esperando pela chegada dos moradores no Yaris. O roubo dura menos de 3 minutos.