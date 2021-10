O capítulo 2 de Colossenses faz uma advertência séria

Bom dia! Ainda há grandes verdades que são ocultas da mente humana pelo maior inimigo do homem. Muitos acabam ignorando a Palavra de Deus e enveredam no misticismo e as falsas religiões, as vezes até crendo em Cristo, mas de forma deturpada. Em Colossenses, o apóstolo Paulo combate isso veementemente. Ouça a análise do capítulo 2 de Colossenses com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Tenha uma ótima semana de trabalho.