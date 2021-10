Sem ferramentas virtuais, gestor improvisa ‘portal da transparência’

Sem um portal virtual, agente distrital decidiu fixar numa parede todos os controles de gastos

Quando o objetivo é usar o dinheiro público de forma honesta e transparente, não importa se o gestor não tem uma ferramenta virtual como o portal de transparência das prefeituras. Em Jarilândia, no município de Vitória do Jari, o agente distrital Valmirá, por exemplo, criou a ‘parede da transparência’. Nela, são colocados todos os controles de gastos com o combustível usado para o funcionamento do gerador de energia da localidade, onde moram quase 500 pessoas. Em Jarilândia, a energia elétrica é ligada às 16h e desligada por volta da meia-noite. Assista.