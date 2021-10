Senai abre 680 vagas gratuitas de formação profissional

Oferta é para todo o estado nos cursos online e nas Unidades Macapá; Santana e Vale do Jari para os semipresenciais.

Estão abertas as inscrições para 680 vagas gratuitas para cursos nas modalidades semipresencial e online promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Amapá. A oportunidade é destinada para pessoas com idade a partir de 14 anos.

As disponibilidades são para as formações em agente de produção e consumo sustentáveis; assistente administrativo; auxiliar de contabilidade; assistente de recursos humanos; costureira sob medida – modelagem, corte e costura; prototipagem de produtos de vestuários e operador de computador.

As inscrições iniciaram nesta quinta-feira (14). Interessados deverão realizar matrícula em www.ap.senai.br, na aba “Matricule-se”. Para maiores informações ou dúvidas sobre a seleção podem ser tratadas pelo número (96) 3084-8930 ou pelo Whatsapp (96) 98406-1825.

A oferta é para todo o estado nos cursos online e nas Unidades Macapá; Santana e Vale do Jari para os semipresenciais. A previsão para o início das aulas é 3 de novembro.