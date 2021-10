Sob a mira de armas, bombeira militar é obrigada a fazer saque e pix

Ela foi rendida em frente a um shopping no Centro de Macapá. Depois das transações bancárias, os bandidos fugiram levando o carro dela.

OLHO DE BOTO

Uma militar do Corpo de Bombeiros do Amapá foi rendida e teve seu carro roubado no início da noite desta terça-feira (19), em frente ao Shopping Macapá, na região central da capital.

De acordo com a polícia, a vítima foi levada por dois assaltantes até uma farmácia, onde foi obrigada a sacar dinheiro de sua conta bancária e efetuar uma transferência via pix, no valor de R$ 2.816,00, para a conta de um homem identificado como Márcio Cleyton Costa, que já tem passagem pelo crime de roubo e é conhecido como Patatá.

Após o sequestro relâmpago, a vítima foi deixada na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Buritizal, na zona sul da capital, e os bandidos fugiram levando o carro dela, um Prisma de cor Preta.

Já por volta de 20h30, a Polícia Militar foi informada de um outro roubo, desta vez na zona Oeste.

As características repassadas pelo denunciante eram as mesmas dos ladrões que fugiram no Prisma, eles haviam rendido uma família e roubado vários objetos de uma casa localizada na Alameda Mazagão, no Bairro Cabralzinho, de onde levaram televisores, celulares e dinheiro.

Já por volta de 21h, o veículo usado na fuga foi avistado pelos militares do 4º Batalhão de Santana, na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá. Houve perseguição e troca de tiros.

Os criminosos tentaram escapar por um dos ramais do Porto do Céu, mas, desgovernado, o Prisma bateu numa árvore e eles fugiram pelo matagal, foi feito o cerco e um foi capturado quando saía da mata. Era um menor de idade. Com ele, foi encontrado 1 pingente, 2 aparelhos celular, 1 relógio e 1 carteira porta cédula.

A polícia informou que o suspeito apreendido tem 17 anos. Além participação nos roubos a residência no Cabralzinho e da bombeira, ele foi reconhecido como um dos autores de um assalto ocorrido recentemente em um posto de combustíveis, onde os ocupantes de um veículo roubado, modelo Yaris, de cor branca, atropelaram o segurança antes de cometerem o arrastão.

A Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI) prossegue nas investigações.