Sofrendo convulsões diárias, menino com hidrocefalia precisa de ajuda para viver

Mãe e filho moram em Macapá e precisam fazer exames fora do Estado do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O pequeno guerreiro Marcelo Augusto Nunes dos Santos, de 3 anos, é prematuro extremo. Nasceu com 7 meses de gestação e chegou a pesar 1 kg. Ainda na gravidez, adquiriu hidrocefalia e agora precisa de ajuda para passar por um procedimento urgente fora do Amapá. Ele luta pela vida.

A mãe Elizabeth Fonseca Nunes, de 35 anos, era diarista, mas está desempregada por ter que se dedicar ao filho. Moradora do Bairro Laguinho, em um pequeno casebre de alvenaria, ela conta que desde a gravidez enfrentou uma grande batalha na maternidade Mãe Luzia, no Centro de Macapá.

O filho ficou internado por um longo período da UTI neonatal. Depois do diagnóstico e muita luta, Marcelo recebeu a primeira válvula para drenar o líquido céfalo-raquidiano na cabeça.

“Desse período até hoje, o meu filho já fez várias cirurgias para colocar válvulas, colocar dreno, cirurgia de neurocirurgico endoscópico. Ele tinha 7 cistos na cabeça. Já foram feitas 12 cirurgias. No momento, o meu filho está sofrendo com crises convulsivas e epilépticas, além de muita dor”, conta Elizabeth.

O garoto usa duas válvulas na cabeça, que não estão suprindo a necessidade. Marcelo tem mais de 10 convulsões no dia. Para as complicações cessarem, ele precisa fazer exame de vídeo eletroencefalograma (vídeo EEG), que vai apontar se precisa passar por uma nova cirurgia e qual procedimento seria esse.

“O exame não se faz no estado. Entramos com o pedido no PTFD [Programa de Tratamento Fora de Domicílio]. Até o momento estamos aguardando, a última informação é que estão esperando liberar um leito no Hospital de Base em São José Rio Preto, em São Paulo, só que essa espera é angustiante, o meu filho não está dormindo durante a noite”, detalhou a mãe.

A criança não anda e não fala. Cansada de esperar, a mãe procurou a Justiça, mas ainda não teve resposta. Vendo o filho sofrer a todo momento, ela decidiu realizar ações de arrecadação e pedir ajuda da população.

“A gente não tem condições financeiras para ir para outro estado. Então, fizemos uma rifa, mas não conseguimos o valor suficiente, estamos com uma vaquinha online e os amigos estão organizado outra rifa para ajudar o meu filho. É muito sofrimento ver um filho sofrer e não poder fazer nada, mas estou lutando com todas as minhas forças para ajudar o meu filho que amo tanto”, falou, emocionada, Elizabeth.

A família pretende arrecadar R$ 15 mil pra custear passagens, exames e se manter em São Paulo. Quem tiver o interesse em colaborar com qualquer valor, seguem os dados:

Pix: (96) 99908-7189;

Nome: Elizabeth Fonseca Nunes.

O contato também funciona como WhatsApp para quem quiser tirar alguma dúvida.

“Quem puder ajudar meu filho qualquer ajuda é bem-vinda, ficarei eternamente grata e que Deus lhe dobro”.