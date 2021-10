Suspeito de matar PM é preso por crimes sexuais contra garoto português

Criminoso de 31 anos foi preso no município de Amapá

Compartilhamentos

Um homem acusado de matar um policial militar foi preso, na manhã desta sexta-feira (22), pela Polícia Federal no município de Amapá, cidade a 310 km de Macapá. De acordo com a PF, ele teria trocado mensagens e imagens de cunho sexual com um garoto de 13 anos, em Portugal.

Foi a polícia portuguesa quem iniciou as investigações a partir da denúncia da mãe do menino, que descobriu que ele estava num grupo fechado do Facebook onde trocou mensagens, fotos e vídeos com o suspeito, que usava nome falso.

Durante as investigações, a polícia portuguesa e o Ministério Público daquele país conseguiram descobrir o nome e endereço do verdadeiro dono do perfil.

De acordo com a PF, ele tem 31 anos e já esteve preso na penitenciária em 2018, durante 30 dias, no inquérito que apurou o homicídio de um policial militar a tiros, no Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá.

Pela manhã, policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva, em colaboração com a Secretaria de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária Portuguesa.

“O investigado poderá responder pelos crimes de aliciamento de menor para prática de atos libidinosos, armazenamento e transmissão de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, e se condenado poderá cumprir pena de até 7 anos de reclusão”, divulgou a Polícia Federal.