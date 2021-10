Tartarugalzinho: equipes da prefeitura atualizam vacinação de crianças e adolescentes

Alvo foram as crianças de zero a 15 anos

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, passaram o sábado (16) atualizando as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes no Dia D Nacional de Multivacinação. O público alvo foram os menores de zero a 15 anos

O objetivo da campanha é aplicar as vacinas como BCG, hepatite B, penta-valente, rota-vírus, hepatite A e outras do calendário básico.

A adesão da população com mais de 280 vacinados em um único dia representa o sucesso da ação coordenada das equipes de imunização.

A secretária de Saúde de Tartarugalzinho, Liliane Abreu, destacou que “quem não pôde se vacinar ainda pode procurar as UBS do município no decorrer da semana, pois há estoques das vacinas no município”.

O prefeito Bruno Mineiro (DEM) participou das ações e fez o apelo aos munícipes para se vacinarem.

“Muitas crianças têm medo da agulha; a sensibilidade dos profissionais em identificar isso e dialogar com as crianças para perderem o medo garantiu a adesão ainda mais do público infantil, que superou o de adolescentes em atualização vacinal”, destacou o prefeito.