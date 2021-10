Tartarugalzinho terá usina de energia solar

Prefeito Bruno Mineiro pediu apoio do senador Davi Alcolumbre (DEM) para captar recursos. Usina vai abastecer 35 prédios públicos, inicialmente

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (DEM), decidiu implantar energia solar em todos os prédios públicos do município, que fica a 232 km de Macapá, com o objetivo de economizar R$ 400 mil em contas de luz, por ano. Para isso, fez pedido formal de apoio ao senador Davi Alcolumbre (DEM), no último dia 27.

A meta do projeto batizado de ‘Solar Tartarugal’ é construir uma usina fotovoltaica capaz de gerar energia, inicialmente, para 35 prédios na zona urbana, especialmente órgãos administrativos, unidades de saúde e escolas.

A principal preocupação é ter energia para entender obras que serão inauguradas, além de aliviar a pressão da inflação e aumento da conta de energia sobre os repasses já reduzidos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a principal receita da prefeitura.

Cidade para o futuro

No encontro com Davi, em Brasília, Bruno Mineiro disse que o projeto custará R$ 2 milhões, mas o retorno em autossuficiência impactará Tartarugalzinho por gerações.

“Estamos planejando a construção de uma cidade para o futuro, e o projeto da Usina Solar Tartarugal atende este anseio. A economia será de R$ 400 mil já no primeiro ano de funcionamento, podendo chegar até R$ 6 milhões nos próximos anos. Com a economia iremos ajudar famílias de baixa renda na aquisição de placas solares para as suas residências”, explicou o prefeito.

A Solar Tartarugal será construída numa área de 2,5 mil metros quadrados, e terá potência de 200kWp, com 400 placas solares bifaciais.

Após o encontro, Bruno Mineiro foi recebido pelo diretor do Programa Calha Norte, general Ubiratan Poty, que levou o prefeito para o telhado do prédio do Ministério da Defesa. A ideia era mostrar como funciona o sistema de energia solar do órgão. Assista.