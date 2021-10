Tiroteio entre criminosos e Força Tática termina em morte de foragido

Troca de tiros ocorreu nas proximidades da Vila do Chaves, no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um confronto armado terminou na morte de um foragido que respondia pelo crime de roubo, e que era procurado pela Justiça do Amapá desde o ano de 2019.

A troca de tiros entre Railander dos Passos Silva, de 28 anos, e os militares do Batalhão de força aconteceu no fim da tarde deste domingo (17), nas proximidades da Vila do Chaves, no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá.

A PM informou que a intervenção começou após a corporação ter sido acionada para prestar apoio a uma equipe do 2º Batalhão. A informação repassada pelo Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) era de que criminosos armados teriam tentado matar um sargento que estava de folga.

A motivação e a dinâmica do atentado contra o militar não foram detalhadas. No entanto, de acordo com a polícia, na chegada ao local, vários suspeitos correram e escaparam por uma área alagada.

Já Railander se abrigou numa residência, e, de lá, atirou contra os policiais. Houve revide e ele morreu antes da chegada do socorro médico.

Ainda segundo a PM, além de ameaçar e intimidar moradores, Railander foi apontado como comandante de crimes na região, agindo sempre com bastante violência contra suas vítimas. A arma que ele usava, um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas, foi apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.