Trabalhador terceirizado da CEA é morto por engano

Crime ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem pode ter sido morto por engano na noite desta quinta-feira (30), na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 22h, no Bairro Congós.

A vítima foi Lucas Coelho dos Santos, de 31 anos, que era funcionário de uma empresa que presta serviço para a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

A suspeita da polícia é de que o trabalhador tenha sido morto por engano. Ele não tinha antecedentes criminais.

De acordo o tenente Elder Carvalho, oficial do 1º Batalhão da PM, testemunhas disseram que Lucas estava em um comércio na 13ª Avenida, de costas para a rua, quando foi atingido por vários tiros disparados por um homem desconhecido, que chegou em um carro preto.

Ainda segundo as testemunhas, após o crime, o atirador se aproximou da vítima, que estava caída no chão, de bruços, virou o rosto dela e disse: “desculpa, foi engano”. Em seguida, o assassino entrou no carro e fugiu.

Lucas ainda foi socorrido ao Hospital de Emergências (HE), mas, com tiros nas costas e na cabeça, já chegou sem vida.

“Ele não tinha antecedentes criminais. No local do crime, as pessoas só falavam bem dele, que era um rapaz muito trabalhador, uma pessoa tranquila. Tudo indica que ele foi morto por engano”, reforçou o tenente Elder.

Lucas teria ido ao comércio comprar ração para seu cachorro. Ninguém foi preso até as primeiras horas desta manhã de sexta-feira, 1º de Setembro.