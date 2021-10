Urina preta: dois casos suspeitos são investigados no Amapá

Um homem e uma mulher de 58 anos estão internados no Hospital Estadual de Santana, a 17 km de Macapá.

Atualizada às 11h22

Por RODRIGO ÍNDIO

O Portal SelesNafes.com conseguiu confirmar com uma fonte do Governo do Amapá que o estado investiga dois possíveis casos da Síndrome de Haff – doença conhecida popularmente como “urina preta”.

Os casos teriam sido notificados no município Santana, cidade a 17 km de Macapá, onde dois pacientes com a suspeita estariam internados e aguardando o resultado de exames.

A reportagem entrou em contato com as assessorias da Superintendência de Vigilância em Saúde (Svs) e Secretaria de Comunicação (Secom), esta última confirmou a investigação dos dois casos, sem, contudo, dar detalhes. Mas, destacou que os sintomas são atribuídos à síndrome de Haff, hepatite e doença de chagas.

A Secom também frisou que age com prudência na comunicação de investigação de casos de Haff para evitar pânico na sociedade e não prejudicar a economia na cadeia produtiva do pescado.

A informação obtida pelo portal SN com outra fonte é que os pacientes seriam um homem e uma mulher, ambos de 58 anos, que teriam vindos do município de Afuá, cidade ribeirinha do Pará.

Eles teriam consumido peixe da espécie Pacú nos últimos dias. Ainda segundo a fonte, o homem estaria apresentando dificuldade intensa de respiração (acelerada), urina escura e dor muscular generalizada.

Na mulher, os sintomas seriam dificuldade moderada na respiração, urina escura, dor generalizada no corpo, dor de cabeça e dificuldade para se locomover. É válido lembrar que estes sintomas também podem ser atribuídos a outras doenças, como a de Chagas e Hepatite, dentre outras patologias possíveis.

Como outros três casos suspeitos foram descartados para a Síndrome de Haff e, até o momento, não há registro confirmado de “Urina Preta” no Amapá, estes novos pacientes foram submetidos a exames laboratoriais na última terça-feira (5). Os resultados devem ser liberados em até 48 horas pelo Laboratório Central (Lacen).

O homem e a mulher seguem internados no Hospital de Estadual de Santana, que fez a notificação eletrônica à SVS.