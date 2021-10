Urina preta: dois pacientes recebem alta médica

Eles estavam internados no Hospital Estadual de Santana, cidade a 17 km de Macapá. Até o momento, há oito casos relacionados à doença quatro confirmados e quatro suspeitos.

Os dois primeiros pacientes confirmados no Amapá com Síndrome de Haff, doença popularmente conhecida como urina preta, receberam alta do Hospital Estadual de Santana (HES), a 17 km de Macapá. São um homem e uma mulher, ambos de 58 anos, que estão curados.

Após passar por exames que comprovaram que estão curados, eles deixaram a unidade no domingo (10).

Outros dois pacientes, dois homens com diagnóstico confirmado, de 44 anos e 95 anos, seguem na unidade hospitalar. O quadro deles é estável, informou o Governo do Amapá nesta segunda-feira (11).

Até esta data, a Sala de Situação montada pelo Estado para monitorar casos, registrou oito pessoas com os sintomas da Síndrome de Haff, todas residentes em Santana. São quatro casos confirmados e quatro em investigação.

Entre os casos suspeitos, estão três mulheres de 22, 52 e 66 anos e um adolescente de 17 anos. A paciente de 22 anos procurou atendimento no Hospital de Emergências de Macapá e já recebeu alta; os demais estão internados no Hospital de Santana.

As quatro pessoas estão estáveis e sob acompanhamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Elas apresentaram sintomas característicos da Síndrome de Haff e aguardam conclusão da investigação laboratorial realizada pelo Laboratório Central do Amapá (Lacen) para fechamento do diagnóstico.

Nenhum dos quatro casos é conclusivo, já que os sintomas se assemelham a outras doenças, como Chagas e hepatites. Os quatro casos confirmados da estão relacionados ao consumo da espécie pacu, cujas vendas estão suspensas em todo estado. A orientação é que os amapaenses evitem o consumo deste pescado.

A Síndrome de Haff é uma patologia rara que apresenta sintomas como a urina preta, falta de ar, dor e rigidez muscular, dormência, falta de ar e urina preta, semelhante a café. Não há transmissão de pessoa para pessoa. O tratamento é feito com hidratação.