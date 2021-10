Ventania deixou danos para 300 famílias em Vitória do Jari

O fenômeno climático deixou na cidade vários estragos com telhados de casas e empreendimentos destruídos

Levantamento da Defesa Civil mostrou que 300 famílias sofreram danos em suas residências durante a ventania acompanhada de forte chuva na última segunda-feira (18) em Vitória do Jarí, no Sul do Estado.

O fenômeno climático deixou na cidade vários estragos com telhados de casas e empreendimentos destruídos. O relatório situacional da Defesa Civil registrou “danos parciais ou totais causados pelo fenômeno meteorológico – a maioria dos danos foram leves, como telhas arrancadas”.

No mesmo dia, fenômeno parecido também foi registrado no distrito de Igarapé do Lago, no município de Santana. Não houve feridos ou desabrigados em nenhuma das duas ocorrências.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as ventanias foram eventos climáticos isolados, totalmente atípicos e que seguirão recebendo o monitoramento do Estado.

Nesta quarta-feira (20), o governador Waldez Góes (PDT) esteve em Vitória do Jarí com a força-tarefa destacada por ele para coordenar a ajuda humanitária. Segundo ele, as famílias receberão assistência e uma das primeiras medidas é a distribuição de cestas de alimentos para 250 famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Nossas equipes estiveram presentes junto à população e, em parceria com a prefeitura, desde o início, o que garantiu uma resposta rápida para as pessoas afetadas pela ventania. Concluímos o levantamento socioeconômico em pouco mais de 24 horas após o sinistro. Do total levantado pela Defesa Civil, identificamos 250 famílias em situação de vulnerabilidade que irão receber assistência direta do Estado”, frisou Góes.