VÍDEO: cinegrafista salva mucura de se afogar no Rio Amazonas

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O cinegrafista Albenir Sousa, de 48 anos, viveu uma situação inusitada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26). Ele salvou uma mucura, – espécie de gambá com ocorrência no Brasil que leva este curioso nome no Norte do país – de se afogar no Rio Amazonas.

Albenir é cinegrafista da TV Amapá, filiada da Rede Glodo no Amapá, e estava coletando as imagens da alvorada na Beira Rio, próximo ao Parque do Forte, na orla de Macapá, quando viu o animal tentando subir o muro de arrimo e chegar na terra firme. Segundo Albenir, o gambá parecia muito cansado e ele acredita que pode ter chegado ali através dos grandes troncos de árvores aue a maré trás.

“Quando vi o bicho tentando se agarrar nas paredes, não pensei duas vezes: peguei o tripé que era a única coisa que tinha e fiquei “dependurado” pra ele se agarrar no tripé. Com muita luta, ele conseguiu”, contou Albenir.

A ação foi gravada pela repórter Rafaela Bittencourt em seu celular. Assista ao vídeo:

Curiosidades e preservação

As mucuras são mamíferos de hábitos noturnos, não são roedores e sim marsupiais, ou seja, têm uma espécie de bolsa, onde carregam seus filhotes por determinado período após o nascimento.

Trata-se de um animal inofensivo aos humanos e, ao contrário disto, podem contribuir no controle do equilíbrio ecológico sobre pragas que podem afetar o homem, como escorpiões e algumas cobras peçonhentas.

Em caso de encontros ou visitas do Didelphis imperfecta à uma residência, a orientação de especialistas é não atacar o animal.

Deve-se chamar órgãos de resgate ou aguardar que o animal vá embora, o que deverá ocorrer em poucas horas. Para que não incomode no forro das casas, orienta-se a vedação com telas.

A mucura que agarrou o tripé de Albenir Sousa correu e subiu em uma das árvores do Parque fo Forte, de onde deve conseguir um destino mais seguro.