VÍDEO: Policial reage e troca tiros com bandido durante assalto

Crime ocorreu na zona norte de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Um policial militar à paisana foi baleado ao reagir a um assalto em uma padaria, no bairro Ipê, zona norte de Macapá, na manhã de sexta-feira (8). Vídeos do estabelecimento mostram a ação criminosa.

Nas imagens, é possível observar que o relógio marca 10h52 quando o bandido de camisa amarela chega com arma em punho. Ele rende o militar e a balconista. O policial ainda tenta sair do local, mas é obrigado a deitar no chão.

O assaltante toma um pertence do PM, em seguida pega o dinheiro da caixa registradora. Sem o infrator perceber, o policial vai engatinhando pelo chão e aponta a arma para o bandido, que percebe a ação e reage.

Há uma troca de tiros dentro da padaria. O PM fica protegido atrás do balcão após ser baleado na perna. O assaltante corre para fora do estabelecimento e se esconde atrás de um poste. Depois, empreende fuga numa moto. Ele estava sozinho na ação.

O Policial Militar que frustrou o roubo foi socorrido por uma equipe do 2° BPM para o Hospital de Emergência de Macapá, onde passou por um procedimento cirúrgico e está em observação.

O criminoso ainda não foi encontrado e também não é possível saber se ele foi ferido.