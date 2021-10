Waldez decreta estado de calamidade no Bailique

Distrito a 180 km de Macapá, Arquipélago tem 65 comunidades afetadas por dois fenômenos, as Terras Caídas e a salinização da água do Amazonas.

O Governo do Amapá decretou, por 180 dias, Estado de Calamidade Pública (ECP) na Região do Bailique, distrito a 180 km de Macapá, que tem 65 comunidades afetadas por dois fenômenos, as Terras Caídas e a salinização da água do Amazonas. O governador Waldez Góes (PDT) confirmou a medida nas suas redes sociais.

“Neste momento, as nossas atenções estão voltadas à região e todos os órgãos estaduais estão mobilizados sob a coordenação da CEDEC – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas. Reafirmamos o nosso compromisso de prestar toda a assistência necessária às famílias para que a situação seja controlada o quanto antes”, postou na internet.

O decreto permite a solicitação de reconhecimento federal do Estado de Calamidade Pública para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil visando o recebimento de recursos complementares para a realização de ações na área.

Segundo o governador, os moradores do Bailique estão sendo auxiliados com abastecimento de água potável. Os primeiros 100.000 litros de água, de um total de 500.000 litros que serão enviados, já chegaram à região para abastecer as comunidades de Itamatatuba, São Pedro Curuá, Carneiro, Maúba e Vila Progresso e novos lotes estão a caminho.

“Além dessa ação imediata e emergencial, iremos instalar uma Estação de Tratamento de Água para abastecer, de forma definitiva, as famílias atingidas pela salinização. Também está no nosso horizonte a execução de novas políticas públicas que garantam o bem-estar da população do arquipélago”, afirmou.

Além das áreas urbana e rural do distrito do Bailique, o decreto atende, ainda, as áreas dos municípios de Amapá e Itaubal também afetadas pela Erosão de Margem Fluvial, provocada pelo desgaste das encostas dos rios, que ocasiona os desmoronamentos de barrancos.