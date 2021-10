Waldez é operado às pressas

Procedimento ocorreu no Hospital São Camilo, na região Central de Macapá.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi submetido a uma cirurgia de urgência no início da noite desta segunda-feira (4).

O procedimento, uma apendicectomia para a retirada do apêndice inflamado, foi feito no Hospital São Camilo e São Luís, localizado no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

A cirurgia foi feita às pressas. Pela manhã havia cumprido agenda normalmente e foi à entrega de maquinários no parque da Expofeira junto com o senador Davi Alcolumbre, em seguida na cidade de Santana, quando acusou dores.

No início da tarde procurou atendimento médico e iniciou os exames para saber do que se tratava. Exames comprovaram inflação no apêndice. A equipe médica decidiu, então, operar o governador.

Um comunicado oficial foi publicado no canal do Governo do Amapá nas redes sociais. Segundo as informações da postagem, o governador ficará internado de um a três dias e só então será feita uma avaliação de saúde para alta médica.

Nesse tempo, Waldez deve exercer suas funções dentro do próprio hospital, de onde deliberará determinações. Depois de uma semana, retomará a rotina em home-office.

Toda agenda presencial do governador está suspensa.