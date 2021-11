Em Hebreus 12, aprendemos que o aprendizado e as conquistas são um processo que não é rápido, e que requer perseverança

Bom dia! O maior acontecimento da história não foi o homem subir à Lua, mas Deus descer e pisar na Terra. Em Hebreus 12, o apóstolo Paulo lembra que as provações são apenas instrumentos de Deus para a educação de seus filhos. Elas produzem sofrimento, mas depois geram sabedoria. Ouça a análise desta terça-feira (30) com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.