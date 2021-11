“A gente vive menos que as mulheres por isso”, diz homem sobre preconceito

Ação voltada à saúde preventiva do homem ocorreu no Mercado Central de Macapá, nesta segunda-feira (8).

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante todo o mês de novembro, ocorre a campanha nacional “Novembro Azul”, que visa orientar a população masculina para a importância da prevenção e da detecção precoce de câncer de próstata, o 2º mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

A maioria dos cânceres de próstata é diagnosticada no momento do rastreamento da doença com o antígeno prostático específico (PSA) no sangue ou durante o exame de toque retal.

Porém, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 80% dos homens deixam de fazer os exames para detectar a doença por preconceito, o que atrasa o diagnóstico e agrava a situação.

Buscando quebrar esse paradigma, Jefferson Lobo Ramos, de 47 anos, que é pai de 8 filhos e casado, esteve participando de uma ação voltada à saúde preventiva do homem, que ocorreu no Mercado Central de Macapá, nesta segunda-feira (8).

O morador da comunidade de Curralinho, falou da importância da ação.

“Fiz exame de próstata há 4 anos, depois não tive mais tempo. Não têm muitas ações igual esta e como trabalho com caminhão e teve aqui, aproveitei. Faço porque penso em mim e minha família, não tenho preconceito, não, e a gente [homens] vive menos que as mulheres por isso, pela ignorância e falta de busca por atendimento. Fiz o exame de sangue rápido, recomendo”, contou.

O funcionário público João Batista Pantoja, de 59 anos, também é casado e pai de dois filhos. Há cerca de 10 anos, faz, rotineiramente, o exame de próstata, e tem um motivo simples.

“É a prevenção. Se for detectado logo, tem cura, agora se retardar complica demais. Sempre fiz o exame de sangue, mas se for preciso fazer o do toque eu faço sem problema. Queria que essas ações fossem mensalmente, não um vez no ano”, resumiu.

A ação da Prefeitura de Macapá em parceria com clínicas particulares contou com exames, testes rápidos, massoterapia, entre outros atendimentos. O município pretende ampliar essa programação itinerante para atender o público masculino a partir de 40 anos.

Câncer de próstata

O câncer de próstata é o mais comum entre os homens e uma das principais causas de morte por doença. O tumor se desenvolve na próstata, uma glândula localizada na parte baixa do abdômen do homem. Ela envolve parte da uretra – tubo pelo qual a urina é eliminada – e produz parte do sêmen. O diagnóstico precoce é fundamental no combate a doença.

A causa da doença ainda é desconhecida. Estudos demonstram uma relação entre a ingestão de gordura e o aumento dos níveis de testosterona, mas não há uma definição absoluta a respeito dos elementos que causam esse tipo de câncer. As recomendações para prevenção são genéricas, como manter uma boa alimentação, praticar atividades físicas regularmente, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Mas o exame preventivo é a maneira mais eficaz de cuidar da saúde, só a partir dele é possível identificar a presença do tumor.

Em sua fase inicial, a doença pode não apresentar sintomas. Com o avanço do quadro, o homem pode apresentar dificuldade para urinar, dor óssea, e pode evoluir para insuficiência renal. Existem diferentes tipos de tratamento, que segundo o urologista, são definidos de acordo com as características do tumor.

Os avanços na medicina possibilitam o estudo de novas técnicas com cirurgias menos agressivas. A orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima. (Fonte: Instituto Nacional de Câncer)