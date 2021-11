Acompanhe a análise do capítulo 2 de Timóteo

Bom dia! A oração foi fundamental na igreja primitiva e continua sendo agora, nos últimos dias. Jesus dava esse exemplo e nos ensinou a orar. Acompanhe a análise do capítulo 2 de Timóteo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, onde Paulo também explica a importância da mulher dentro na igreja. Ouça