Ação oferece serviços de saúde, estética e até reconhecimento de paternidade

Uma ação social organizada pelo Governo do Amapá com apoio de mais de 20 parceiros promoverá, nesta sexta-feira (26), 33 serviços de cidadania e saúde, que estarão disponíveis para a comunidade macapaense por meio do projeto Cepajob em Ação, o Centro Profissionalizante do Amapá Professora Josinete Oliveira Barroso.

Oficinas de corte de cabelo, de maquiagem e de designer de sobrancelhas; emissão de carteira de identidade; assessoramento jurídico; atendimentos com nutricionista; e encaminhamentos para exames como mamografia e PCCU, entre outros estarão à disposição de 8h ao 12h e das 13h às 16h, no Cepajob, Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Sob orientação e avaliação dos professores, os estudantes do Cepajob poderão colocar em prática o que aprenderam em seu curso de formação, entre eles: Recursos Humanos, Organização de Eventos, Gastronomia, Idiomas, Recepção e Atendimento em Saúde.

Veja abaixo os atendimentos disponíveis: