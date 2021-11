Acusado de estuprar enteada e filha é preso

Crimes ocorreram no município Porto Grande, a 102 km de Macapá.

Compartilhamentos

A Polícia Civil do Amapá cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 49 anos, acusado de estupro de vulnerável contra enteada e abuso contra filha, além de violência psicológica contra a companheira, mãe das vítimas. As autoridades não revelaram o nome dele.

O acusado foi preso na última sexta-feira (5), pela equipe da Delegacia de Porto Grande, a 102 km de Macapá, local onde os crimes teriam ocorrido.

De acordo com o delegado Bruno Braz, a enteada e a filha têm 12 e 4 anos de idade, respectivamente. Ele destacou que a prisão é resultado de um trabalho conjunto com o Conselho Tutelar e a Polícia Militar do Amapá.

Segundo Braz, tudo começou a partir de uma denúncia anônima realizada ao Conselho Tutelar, que acionou a PM. Na casa da família, havia uma arma de fogo, que resultou na apresentação do acusado.

“Com o acusado preso, conseguimos colher os depoimentos relativos aos abusos sexuais e encaminhamos uma das vítimas para exame em Macapá. Conseguimos documentar, ainda, a violência psicológica sofrida pela mãe das meninas. A arma apreendida, inclusive, era utilizada para ameaçar de morte toda a família. Com os indícios consolidados, representei pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida e cumprida antes que ele fosse solto em audiência de custódia pelo crime de posse de arma de fogo, o que seria inevitável”, explicou o delegado.

Segundo ele, o acusado abusava da enteada desde quando a menina tinha 6 anos de idade. E, recentemente, começou a “passar a mão” na própria filha.

O acusado vai responder por estupro vulnerável majorado pelo parentesco, violência psicológica no contexto da violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. Ele já está no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).