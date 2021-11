Agricultor é executado por 7 encapuzados

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

De acordo com a polícia, testemunhas viram a vítima sendo cercada por bando armado

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 27 anos foi morto com vários tiros, na tarde do domingo (1º), em Anauerapucu, comunidade rural localizada entre os municípios de Santana e Mazagão.

O homicídio ocorreu por volta das 15h. Contudo, o corpo do agricultor Jaimison Gonçalves Ferreira só foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), à noite, por volta das 20h.

A polícia apurou que o agricultor foi atacado quando chegava em casa. Ele caminhava por uma área de vegetação quando foi cercado pelos atiradores.

Testemunhas disseram que o homicídio foi cometido por um bando formado por pelo menos sete homens encapuzados, e que após os disparos contra a vítima os criminosos fugiram em três carros.

Quando a PM chegou ao local, Jaimison estava caído em meio ao matagal, já sem os sinais vitais.

Segundo moradores, Jaimison era trabalhador, sustentava a mulher e o filho de apenas sete meses apanhando açaí para vender na região, mas, com o passar do tempo, caiu no vício das drogas e passou a cometer pequenos furtos na comunidade.

Momentos antes do crime, o bando teria mandado um aviso da morte à vítima.

A polícia suspeita que a execução tenha sido motivada por algum acerto de contas. A 1ª Delegacia de Polícia de Santana prossegue nas investigações.