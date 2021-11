Agroindústria e turismo são a saída para o Vale do Jari, diz Clécio

Ex-prefeito de Macapá vai completar três meses de imersão no cotidiano do Vale do Jari

Por SELES NAFES

“Pessoas mundo afora pagariam uma fortuna para fazer essas trilhas e ter a visão de cima da Cachoeira de Santo Antônio”, comentou nesta quarta-feira (17), ao Portal SelesNafes.Com, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido).

Pré-candidato assumido ao governo do Estado, Clécio completou dois meses e 15 dias residindo em Laranjal, e ontem iniciou uma temporada em Vitória do Jari, cidade vizinha e integrante do chamado ‘Vale do Jari’, que também compreende o município paraense de Almeirim.

Desde o início de setembro, Clécio vem fazendo uma imersão no cotidiano e economia da região. Para ele, além do turismo, a agroindústria e seus vários segmentos são a saída econômica para o Sul do Amapá, desde que o Estado incentive essas atividades.

“A castanha continua sendo o carro-chefe, mas há outras possibilidades de extrativismo, recursos florestais não-madeiráveis e madeiráveis (se quisermos tratar com responsabilidade). Mas, assim como em todo o local, temos que ter o incentivo do Estado ao beneficiamento”, avaliou.

Mais de 20 anos após a monografia no curso de Geografia, Clécio retornou à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, em Laranjal do Jari, e encontrou os filhos dos fundadores da cooperativa de extrativistas tocando a exploração e beneficiamento da castanha.

“Estão com uma fábrica em plena produção tirando óleo da castanha para vender à Natura, e estão construindo uma nova planta (fábrica) para outros produtos”, informou.

Clécio diz que a experiência no Jari tem gerado momentos enriquecedores e apaixonantes.

“É tudo um grande combustível para continuar nessa caminhada”.

Clécio deve passar as próximas semanas em Vitória, onde vai residir em uma casa, mas deverá retornar a Laranjal para encerrar agendas políticas.