Amapá é o 1º estado a bater meta de vacinação contra gripe

Varredura vacinal promovida pelo Governo do Estado foi fundamental para atingir 90% do público alvo.

O Amapá foi o primeiro – e único até o momento – estado a bater a meta de 90% de vacinação do público alvo contra a Influenza, o vírus da gripe. Até esta segunda-feira (3), o estado tucuju computava alcance de 90,6%.

Este percentual representa 400.993 doses da vacina contra a influenza aplicadas. O imunizante está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), prioritariamente, para crianças, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, indígenas, professores e idosos.

Este era o público alvo da campanha. Mas, atualmente, o Ministério da Saúde (MS) abriu a vacinação para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade.

O segundo estado que mais aplicou a vacina é Alagoas, com alcance de 82,6% do público-alvo. Com 40,6%, o Acre é o estado com menor cobertura vacinal do País.

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), a varredura vacinal promovida pelo Governo do Estado foi fundamental para alcançar a meta. A ação consistiu em levar, de casa em casa, vacinas contra influenza e tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

Só nas ações de varredura, foram aplicadas 87 mil doses contra influenza, além de 141.675 doses de tríplice viral e outros imunizantes para as crianças.