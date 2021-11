Amapá faz acordo para financiamento em redução de carbono

A pactuação traz novas perspectivas para o Amapá, que se destaca por ser um estado que desmata pouco.

O Amapá, junto com os Estados que compõem o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, firmou um acordo internacional para financiamento para redução das emissões de carbono e conservação das florestas tropicais e subtropicais.

A pactuação aconteceu durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, na Escócia.

Os investimentos dessa coalizão preveem financiamentos para manter a floresta de pé, o que traz novas perspectivas para o Amapá, destaque por ser um dos estados classificados como High Forest/Low Deforestation (HFLD, ou ‘muita floresta e pouco desmatamento’), como explica o secretário de Planejamento Eduardo Tavares, que compõe a delegação amapaense na COP-26.

O acordo foi fechado no sábado (6), com uma coalizão internacional que reúne várias empresas, como Amazon e Bayer, e países como Estados Unidos, Noruega e Reino Unido.

A COP-26 reúne mais de 190 países em Glasgow, na Escócia. A delegação do Amapá, formada pelos titulares das secretarias de Meio Ambiente, Planejamento, entre outras pastas, participa de painéis do Consórcio, do Ministério do Meio Ambiente, além de encontros bilaterais com governos e entidades internacionais sobre mercado de carbono, potenciais produtivos de baixo impacto ambiental do estado e investimentos tecnológicos e financeiros para a preservação de biomas nativos.