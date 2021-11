Amapá registra surto de covid-19 em aldeias indígenas

Segundo o Dsei, nas últimas três semanas, foram registrados 232 de casos nas aldeias Kumarumã, Kumenê e Manga, a 590 km de Macapá.

A população indígena do norte amapaense, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, enfrenta aumento do número de casos de covid-19 desde o fim do mês de outubro.

Nas últimas três semanas, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá e Norte do Pará (Dsei), 232 casos foram registrados nas aldeias Kumarumã, Kumenê e Manga, entre 31 de outubro de 20 de novembro.

A elevação começou com a notificação de 203 casos nas três aldeias, de 31 de outubro a 6 de novembro. A maior incidência foi na aldeia do Manga com 127 casos; seguida pela Kumarumã, com 52 casos; e Kumenê, com 24.

Na semana seguinte, houve uma diminuição nos registros: 19 casos na aldeia Kumarumã e 1 no Manga. Já no período de 14 a 20 de novembro, 6 casos foram registrados em Kumarumã e 3 no Manga.

O Governo do Estado coordena uma ação para conter os casos da covid-19 nas aldeias indígenas, com apoio do Dsei.

A força-tarefa mobiliza mais de 30 servidores da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e Secretaria de Saúde (SESA), entre eles, equipes de vacinadores; de clínica médica; e de monitoramento, rastreio e testagem.

As equipes se deslocarão até as localidades na próxima quinta-feira (25), com vacinas Pfizer contra a covid-19 para reforçar a imunização dos indígenas, além de testes rápidos antígenos, de alta eficiência com resultado liberado em torno de 15 minutos, para rastreio e monitoramento de novos casos.

As ações de saúde ainda incluem o apoio de órgãos como as Polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) para conscientizar a população indígena sobre deslocamentos desnecessários, o que pode aumentar as chances de contaminação, além do risco de trazer o vírus para as aldeias.

