O apóstolo Paulo aconselha Timóteo sobre como lidar com as mais diversas situações e personalidades dentro da igreja

Bom dia! As pessoas que erram têm dificuldades de serem repreendidas, e quando são mais velhas, inteligentes e influentes o desafio é ainda maior, especialmente para os pastores e lideranças que precisam corrigi-las. No capítulo 5 de I Timóteo, o apóstolo Paulo volta a aconselhar seu discípulo sobre como lidar com as mais diversas condutas entre os cristãos. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. E tenha uma ótima terça-feira (9).