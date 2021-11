Ao filmar grafitagem com celular, jovem é assaltado e morto

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (8), na zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos foi morto com um único tiro depois de reagir a um assalto ocorrido em via pública, na zona sul de Macapá.

O crime, tratado pela polícia como latrocínio, aconteceu nesta segunda-feira (8), por volta de 18h30, na Avenida Francisco Soares, numa região nobre do Bairro Jardim Marco Zero, localizada nas proximidades do Estádio Zerão.

Carlos Guilherme da Silva Nascimento morava na comunidade e era filho único de um professor, que não compareceu ao local do crime porque viajou sexta-feira passada para lecionar na longínqua localidade do Sucuriju, distrito do município de Amapá.

Testemunhas disseram à polícia que a vítima retornava a pé para casa quando decidiu parar e filmar, com seu celular, uma pessoa que estava grafitando o muro de um terreno situado na esquina da Avenida Ivaldo Veras.

Foi neste momento que o desconhecido chegou numa bicicleta, sacou uma arma de fogo e exigiu o aparelho de Carlos Guilherme, que reagiu e foi baleado no tórax, conforme constatou o perito Odair Monteiro.

No bolso do jovem, foi encontrado apenas um molho de chaves. O celular dele foi levado pelo ladrão. Mesmo com a chegada rápida do socorro médico, Carlos Guilherme não resistiu. O óbito foi confirmado no local pelo Samu.

Ainda de acordo com testemunhas, o atirador estava vestido com uma camisa listrada, manga longa, semelhante a do time de futebol do Flamengo.

Policiais do 1º Batalhão e do Batalhão de Força Tática fizeram incursões pela região, mas o criminoso não foi localizado.