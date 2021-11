Após matar adolescente, homem ataca policiais com duas facas

Investigadores no local do crime buscando mais provas para compor o inquérito policial, no município de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 20 anos foi baleado e preso no município de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá, na noite desta quarta-feira (24).

Ele teria assassinado um adolescente de 17 anos, com várias facadas no pescoço. O acusado não teve o nome divulgado pela polícia, mas ele é conhecido na região como Bracinho.

O crime teria ocorrido na Passarela Bom Jesus, no Bairro Central. Segundo a PM, no local, populares informaram que a vítima, Jeferson Moura Braga, de 17 anos, tinha levado vários golpes de faca na região do pescoço, e chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Após um cerco em um matagal, já com a ajuda de policiais civis, os militares receberam a informação de que o infrator estava escondido no banheiro de uma residência na Passarela Lago Verde.

Quando a equipe chegou ao endereço, o proprietário da casa confirmou que havia um desconhecido dentro do seu banheiro e que, possivelmente, se tratava do infrator que estava sendo procurado.

A equipe se aproximou e avistou o infrator com duas facas nas mãos. Ordenou para que largasse as facas, no entanto, ele não obedeceu e ainda avançou em direção à equipe com as facas nas mãos.

Um dos policiais, deu um tiro em uma das pernas do infrator, que foi ao chão com o disparo. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade para atendimento médico. Quando recebeu alta, foi apresentado na Delegacia de Vitória do Jari.

O delegado da cidade, Erivelton Clemente, informou que a motivação para o crime foi ciúmes. A vítima estaria tendo um relacionamento amoroso com e ex-namorada do acusado. Veja o que diz o delegado.

Segundo o delegado, a vítima, mesmo sendo menor de idade, estava ingerindo bebida alcoólica em frente a um bar, quando o acusado chegou e desferiu as facadas.

Na manhã desta quinta-feira (25), investigadores estiveram no local do crime buscando mais provas para compor o inquérito policial. Bracinho foi autuado em flagrante por homicídio.

