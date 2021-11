Após roubar 250 caixas de cerveja, bandido morre em confronto com a PM

O confronto ocorreu por volta de 17h30 desta quinta-feira (12) no Bairro Vale Verde, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu em confronto com o Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá nesta quinta-feira (11) depois encomendar e roubar na entrega 250 caixas de cerveja de uma distribuidora.

Segundo a polícia, tudo começou quando um criminoso armado rendeu a agente de portaria do condomínio Porto Seguro, no Bairro das Pedrinhas, zona sul. De lá, se passando por morador do local, solicitou à uma distribuidora de bebidas as cervejas, carga avaliada em aproximadamente R$ 6,8 mil.

Na chegada dos funcionários para entregar a bebida, ele anunciou o roubo, levando o veículo juntamente com celulares e bebidas.

Mais tarde, o veículo foi localizado por uma equipe do BPRE na Rodovia JK, indo em direção à Fazendinha. Foi iniciado o acompanhamento tático, onde o criminoso abandonou o veículo no Bairro Vale Verde e fugiu. Durante a fuga, invadiu uma casa e trocou de roupa para tentar enganar os policiais.

As equipes do Batalhão de Força Tática chegaram no apoio e iniciaram diligências. Pouco depois, avistaram o infrator com arma em punho no interior de uma casa.

No momento em que os militares tentaram fazer a abordagem, o criminoso apontou a arma aos policiais, que de imediato reagiram e acertaram o criminoso. O Samu confirmou o óbito no local.

Com o criminoso foram apreendidos um revólver calibre 38 com 5 munições, celulares, o carro com as bebidas e as roupas que ele usou no roubo.

Identificado como Darlan dos Santos Picanço, ele já respondia por pelo menos 3 crimes de roubo e 1 de trânsito. Estava no regime aberto domiciliar do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.