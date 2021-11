Após roubo de carga de bebidas, Força Tática intercepta assaltante

Crime ocorreu na Avenida Maranhão, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Batalhão de Força Tática da PM do Amapá conseguiu recuperar uma carga de bebidas que havia sido roubada momentos antes por três homens armados. A carga estava avaliada em aproximadamente R$ 1,5 mil.

De acordo com a PM, as equipes estavam em patrulhamento, quando receberam denúncia de que 3 homens armados haviam rendido funcionários de uma distribuidora e deles levaram o veículo de entrega, no final da Avenida Maranhão, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Além do carro com as bebidas, os bandidos tomaram relógio e celulares das vítimas. Com as informações, as equipes realizaram diligências e, na Rua Santos Dumont, entre Cora de Carvalho e Padre Júlio, conseguiram interceptar o veículo roubado.

Um dos infratores dirigia o automóvel. Com ele estavam todos os objetos que haviam sido roubados das vítimas.

Juntamente com o veículo e os objetos roubados, ele foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. O criminoso não teve o nome divulgado.