Assaltante morre após roubo a residência e tiroteio com a Força Tática

Confronto ocorreu no Bairro São Lázaro, na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado pela polícia como membro de facção morreu em confronto com militares do Batalhão de Força Tática na noite desta quinta-feira (4) após praticar roubo a residência.

O assalto ocorreu por volta de 22h, quando três criminosos armados invadiram e surpreenderam moradores de uma casa no Bairro do São Lázaro, na zona norte de Macapá.

De acordo com o capitão Érico Costa, do BFT, as vítimas relataram que após agressões físicas, ameaças, os bandidos fugiram levando celulares, notebook e joias.

Momentos depois, os policiais avistaram, na Rua José Ferreira do Amaral, no mesmo bairro, três indivíduos com as mesmas características repassadas pelas vítimas.

Ao perceber a aproximação da polícia, os suspeitos fugiram e passaram a pular muros. Um deles, no entanto, entrou em uma casa. Os militares foram atrás dele e acabaram recebidos a tiros. Houve o revide e o criminoso foi atingido.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros Militar e Samu confirmaram o óbito do infrator. Em seguida, a Polícia Científica periciou o local do confronto e fez a remoção do cadáver.

Com infrator, foi encontrada uma bolsa com quatro celulares e munição, além de um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas percutidas.

Identificado como Jhonata Michel de Jesus Pantoja Rei, de 18 anos, o acusado foi reconhecido pelas vítimas do roubo a residência.

Segundo a polícia, ele pertence a uma facção criminosa e tem diversos antecedentes por furto, tráfico de drogas, roubos e homicídio.