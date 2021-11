Associação do Ministério Público reelege atual diretoria

Votação ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na zona sul de Macapá.

Procuradores e promotores elegeram, nesta sexta-feira (5), a diretoria da Associação dos Membros do Ministério Público do Amapá (AMPAP) para mais dois anos de mandato, 2022-2024.

Os atuais presidente e vice-presidente, os promotores José Cantuária Barreto e Miguel Angel Montiel Ferreira, foram reconduzidos.

José Barreto irá para o 4º mandato à frente da instituição, compondo chapa, além do vice-presidente Miguel Ferreira, com os promotores de Justiça: Jorge Luís Canezin (1º Secretário), Manoel Edi Aguiar Júnior (2º Secretário) e Gisa Veiga Chaves (Tesoureira). Para o Conselho Fiscal foram eleitos os promotores de Justiça Horácio Coutinho, Fábia Regina Martins e Jander Vilhena. A posse está prevista para o início de 2022.

Para o presidente reeleito da Ampap, a participação das entidades representativas de classe é cada vez mais importante no momento político atual, sobretudo no âmbito do Ministério Público, diante do movimento intenso e articulado no sentindo de reduzir prerrogativas dos membros e aumentar o controle do legislativo sobre a instituição, o que seria extremamente danoso para a sociedade.

“É preciso intensificar a participação das associações representativas dos membros do MP em nível nacional, através do fortalecimento das associações estaduais, que congregam um maior número de membros, tendo, portanto, maior capilaridade, já que estão presentes em todos os lugares do Brasil, o que facilita o diálogo permanente com as bases e com o parlamento. E temos avançado nisso e conseguido bons resultados, especialmente com o apoio da imprensa e da população”, manifestou Barreto.