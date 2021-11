Bandidos fizeram compras para planejar roubo a mercantil, diz Bope

Ocorrência se deu no Bairro Bairro Cidade Nova 1, na zona leste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Em menos de 24h, o 2° roubo com refém foi registrado na zona leste de Macapá. Desta vez, o assalto frustrado ocorreu em um estabelecimento comercial, localizado no cruzamento da Avenida Acésio Guedes com a Rua 25 de Dezembro, no Bairro Cidade Nova 1. Os bandidos estudaram o local no dia anterior.

De acordo com a Polícia Militar, tudo teve início por volta de 7h50 desta sexta-feira (26). Três bandidos armados renderam o dono do mercantil quando ele abria o empreendimento.

Um popular que passava pelo local percebeu a ação criminosa, correu e avisou os militares do 6° Batalhão da Polícia Militar, que tem quartel próximo ao local.

A viatura chegou e flagrou os bandidos em ação. Um funcionário do empreendimento foi mantido como refém. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para negociar com os infratores.

As negociações tiveram momentos tensos. Os infratores estavam bastante nervosos, o que acabou dificultando o gerenciamento de crise.

O tempo passava e o refém continuava com uma arma apontada para sua cabeça. Os infratores fizeram as exigências de sempre, como a presença da família e da imprensa, além de coletes balísticos.

Todo o perímetro do estabelecimento foi cercado por várias equipes da PM de vários batalhões. Após pouco mais de 2h de negociação, os assaltantes se renderam. Ninguém ficou ferido.

Com isso, foi descoberto que além do funcionário, outras duas mulheres estavam reféns, porém, escondidas e trancadas em um dos quartos.

Os suspeitos foram identificados como Jhonatan Pantoja Gomes, de 18 anos, João Victor Bitencourt, de 19 anos e Jackson Pacheco da Costa, de 21 anos, que está com mandado de prisão em aberto por homicídio.

“Todos maiores de idade com uma vasta ficha criminal, responsáveis por diversos crimes na nossa capital, inclusive homicídios e latrocínios”, disse o comandante do Bope, tenente-coronel Kleber.

As armas usadas pelos criminosos eram, na verdade, dois simulacros de arma de fogo – duas réplicas de pistola. O trio planejou toda ação, segundo a polícia.

“Todos os três são da região. Ontem mesmo estiveram aqui no estabelecimento fazendo compras, estudaram o local, características, ponto de acesso e hoje vieram tentar o roubo”, acrescentou Kleber.

Os criminosos foram apresentados na delegacia. Para a imprensa, eles falaram que estão acostumados nessa prática.