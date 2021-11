Barbeiro morre após ser atingido por jovem não habilitado

Caso aconteceu na 1ª Avenida com a Rodovia Duca Serra, no bairro Marabaixo 1, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Chegou ao fim a luta pela vida do barbeiro Werberth Brito dos Santos, de 28 anos, que foi vítima de um acidente de trânsito na noite do último sábado (27). O caso aconteceu na 1ª Avenida com a Rodovia Duca Serra, no bairro Marabaixo 1, na zona oeste de Macapá.

Segundo populares, ele estava numa motocicleta Honda junto com a namorada a caminho de um aniversário quando foi atingido por um veículo Toyota C-cross Branco, conduzido por adolescente de 16 anos – obviamente não habilitado. O barbeiro e a companheira ficaram gravemente feridos.

Eles foram conduzidos ao Hospital de Emergência de Macapá. Ao chegar na unidade, Werberth sofreu uma parada cardíaca, mas seguiu com vida. Contudo, teve uma perna amputada. Na manhã desta segunda-feira (29), ele não resistiu às complicações geradas no acidente. A mulher continua em observação.

Werberth Brito dos Santos era muito querido por fazer trabalhos como barbeiro e outras vezes como cabeleireiro a domicílio. Sempre ia na sua moto atender seus clientes diariamente. Gostava de tocar guitarra e ir à igreja. Não bebia. Sonhava em ter um carro e deixa uma filha.

Dinâmica

A dinâmica e condições dos envolvidos ainda divergem opiniões. Pois familiares e populares de Werberth relatam que o adolescente estava embriagado no momento do acidente.

Entretanto, o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) informou que, de acordo com os ocupantes dos veículos C-cross e um Sentra Preto, os dois automóveis estavam trafegando sentido leste-oeste (Centro-Marabaixo) e a motocicleta no sentido oposto.

Quando o veículo C-cross ao avistar a motocicleta e a possível colisão, puxou para a direita atingindo o veículo Sentra, e ao retornar para a esquerda colidiu com a motocicleta de Werberth.

Segundo o Boletim de Ocorrência, não pôde ser realizado teste do etilômetro no condutor da motocicleta pelo seu estado de saúde. Os outros foram submetidos, os quais indicaram 0.00 mg/l.

O condutor do veículo C-cross, por não ter CNH foi apresentado na Delegacia de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro – “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação”.