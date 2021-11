Bomba passava menos gasolina do que o cliente pagava; gerente é preso

Estabelecimento fica no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Resultado de testes feitos em uma bomba de gasolina de um posto de combustíveis da zona norte de Macapá comprovou que o equipamento fornecia menos gasolina do que era pago pelos clientes.

A fraude foi descoberta durante a Operação Cibus 2, deflagrada na última segunda-feira (8) no Amapá, pela Polícia Civil do Amapá, Procon, e Agências Nacional de Petróleo (ANP) e de Transportes Terrestres (ANTT).

A verificação ocorreu simultaneamente em estabelecimentos nas cidades de Macapá, Santana e Mazagão. Nesta quinta-feira (11), as autoridades começaram a divulgar os resultados.

O gerente foi preso em flagrante na última quarta-feira (10) porque ultrapassou a tolerância do limite do que registrava o contador da máquina. Até a manhã desta quinta-feira (11), ele continuava aguardando decisão da Justiça, já que esse que esse tipo de crime é inafiançável na esfera policial.

O estabelecimento fica localizado na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira, no Bairro Jardim Felicidade 1. A Polícia Civil não divulgou o nome do gerente e nem do estabelecimento.

“A revenda estava sendo feita na denominada expressão bomba baixa, que é aquela que o produto não é colocado na quantidade comprada pelo consumidor. Pelos testes realizados pela ANP eram 350 ml a cada 20 litros”, detalhou a delegada Janeci Monteiro, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Deccon).

Segundo a Polícia, como responsável pelo estabelecimento, o gerente deveria ter o controle da quantidade do produto repassado ao consumidor. O dono do posto de combustível também será indiciado. Apesar dessa irregularidade, os órgãos envolvidos estão com resultado positivo da ação, levando em consideração que a maioria está dentro das normas estabelecidas em lei.

Na ação também está sendo verificada a existência dos chamados postos “clones” que se identificam com uma marca reconhecida, mas vendem outro combustível, induzindo o consumidor ao erro. Mas nenhum caso foi registrado.

Até o momento, 37 postos passaram por inspeção, sendo que um deles, localizado na zona norte de Macapá, apresentou irregularidade e o bico foi lacrado.