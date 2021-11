Búfala assusta moradores e vai parar em matadouro

Após captura, homem tentou reivindicar propriedade sobre o animal

Compartilhamentos

Por MARCO ANTONIO P. COSTA

Moradores da zona sul de Macapá tomaram um baita susto, nesta quarta-feira (24), ao se deparar com uma grande búfala transitando pelas ruas e até num trecho da Rodovia JK. O fato inusitado ocorreu no Bairro Zerão.

O animal estava circulando assustado e fez o trânsito ficar lento ao correr em meio aos carros em um horário de intenso tráfego. Por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a captura do animal, operação que durou até próximo ao meio-dia.

Antes disso, o animal foi filmado por muitos populares, chegou a entrar em uma casa e, finalmente, foi laçado e imobilizado pelos bombeiros que o levaram para um matadouro.

Não houve feridos, mas o animal sofreu algumas escoriações, pois quando estava sendo amarrado tentou se levantar várias vezes e acabou se ferindo.

Técnicos da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro) também foram acionados e acompanharam a captura da búfala. O veterinário Dênis Quintas contou ao Portal SelesNafes.Com que o animal aparenta ter boa saúde e que deve pesar cerca de 700 Kg, e que se trata de uma jovem, com cerca de 2 a 3 anos de vida.

O 1º tenente Negreiros, responsável pela ocorrência, contou que já próximo ao momento da captura, um homem apareceu afirmando ser o dono do animal, no entanto, ele não conseguiu provar.

O suposto ‘pecuarista’ ainda teria dito que a búfala tinha uma marca no couro que identificaria a propriedade, mas os veterinários não acharam nada.

O homem teria dito, ainda, que o animal fugiu de um curral que ele possui no Bairro do Muca, mas a informação não foi confirmada. Naquela região, no Bairro Pedrinhas, há diversos sítios de onde o animal pode, provavelmente, ter fugido.

Em casos como este, a destinação do animal é o abate. Caso o homem comprovasse que a búfala era sua, provavelmente seria multado e teria o animal devolvido.

Se as condições sanitárias da búfala forem comprovadas, após o abate sua carne será doada para alguma instituição de caridade.