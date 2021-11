Cacau: Amapá recebe 100 mil sementes do Pará para incentivar cultivo

Um viveiro para germinação das mudas foi montado nos municípios de Porto Grande e Pedra Branca do Amapari.

O Programa Amapá Cacau continua em processo de implantação no Amapá. Esta última semana o estado recebeu 100 mil sementes provenientes de uma parceria entre agentes públicos amapaenses e Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac/PA), com intermédio direto do Federação de Agricultura e Agropecuária do Pará (Faepa).

Com a aquisição do material técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural (Rurap), e a comunidade, montaram um viveiro rústico sombreado para a germinação das mudas no município de Porto Grande e uma outra parte em Pedra Branca do Amapari.

Um dos entusiastas e incentivadores do programa é o produtor e deputado estadual, Jesus Pontes. Ele destaca a parceria entre os estados vai dar frutos e divisas para os agricultores amapaenses.

“É uma iniciativa nossa e que buscamos parceiros que sabem usar essa cultura e já são consolidados que é o Pará. E em nosso Amapá ainda é uma demanda reprimida e sempre em conversas com os produtores eles pediam para iniciarmos um trabalho de implantar essa política cacaueira e que agora é uma realidade”, frisou Pontes.

Após todo o trabalho de plantio das sementes em sacos elas irão germinar e em quatro meses se transformarão em mudas que serão entregues para mais de 100 produtores que irão iniciar a cadeia cacaueira no estado.

O Amapá ainda deverá receber a doação de mais 420 mil sementes em 2022.

Mercado

O mercado de cacau é forte. Cerca de 90% de toda produção brasileira é exportada, gerando divisas para o país. O Brasil é o sétimo maior produtor da fruta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atual produção é de 250 mil toneladas por ano, liderada por Pará e Bahia. Mas o volume é insuficiente para a indústria do chocolate.

“O mercado do cacau é gigantesco no mundo inteiro e é um produto cotado em dólar, mas é necessário dedicação e a produção precisa ser atrativa para o comprador, isso ocorrendo a venda é certa e os lucros são excelentes. Essa é a nossa meta melhorar e criar caminhos para o nosso pequeno e médio agricultor”, disse o produtor e deputado Jesus.

Parceria

No mês de agosto o Governo do Amapá, a Ceplac/PA e a Faepa, assinaram um termo de Cooperação Técnica, para nortear todo o processo sobre o Programa Amapá Cacau, que também envolve capacitação de servidores, algo que já acorreu e capacitou 20 servidores do estado, em cultivo de cacau sombreado.

O termo já prevê a troca de tecnologia entre os estados para um melhor plantio. O Programa inicialmente irá atenderá produtores dos municípios do centro-oeste amapaense, que são as cidades de Serra do Navio, Pedra Branca da Amapari, Porto Grande e Ferreira Gomes.