Candidato é preso durante Enem no Amapá

Jovem de 18 anos estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado

Um candidato foi preso pela Polícia Federal do Amapá, neste domingo (21), durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A detenção ocorreu na cidade de Santana, a 17 km, e nada tem a ver com o exame.

De acordo com que foi divulgado pela PF, o jovem de 18 anos estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado. A ordem de prisão foi da 4ª Vara Criminal de Macapá.

O candidato ia fazer a prova no Colégio Irmã Maria José, no Distrito Industrial de Santana, onde ocorreu a prisão.

“A Polícia Federal identificou o indivíduo após a inscrição no Enem. Foi feita uma varredura em todos os candidatos e identificado este que foi preso”, explicou o delegado João Bastos, da comunicação social da PF

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi levado para a sede da Polícia Federal, na zona norte de Macapá.

“E posteriormente encaminhado ao Iapen (Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá à disposição da Justiça”, informou a PF.