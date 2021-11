Candidato preso no Enem foi vítima de engano, diz PF

Jovem foi conduzido depois de fazer a prova, mas acabou sendo liberado após depoimento

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Polícia Federal divulgou, na tarde desta segunda-feira (22), que a prisão de um candidato de 18 anos durante o domingo de provas do Enem, no município de Santana, a 17 km de Macapá, ocorreu de forma equivocada.

A PF trabalha com três hipóteses: um homônimo, uso de documentos do candidato por um criminoso ou se houve falhas durante a emissão do mandado de prisão na 4ª Vara Criminal de Macapá.

No domingo, a PF divulgou que prendeu o candidato após detectar, durante análise das inscrições, que ele tinha um mandado em aberto por furto qualificado. A prisão ocorreu no Colégio Irmã Maria José, no Distrito Industrial de Santana, onde o candidato compareceu para participar da prova.

A PF chegou a divulgar que tinha prendido o jovem e o encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficaria à disposição da justiça.

No entanto, hoje (22), a informação foi atualizada pela instituição. Na verdade, a prisão teria ocorrido depois da prova, e, quando a situação foi esclarecida na PF, o jovem acabou sendo liberado para retornar a sua casa.

“Após colher o depoimento deste e novas averiguações detalhadas sobre ele, descobriu-se não se tratar da pessoa procurada pela justiça”, informou a PF.

Apuração

A PF afirma que o candidato conduzido tem o mesmo nome, filiação e endereço que constava no mandado de prisão.

“Trabalhamos com a hipótese de que o réu verdadeiro (foragido), tenha sido processado utilizando os documentos do indivíduo, mas não podemos afirmar nada ainda”, ponderou ao Portal SN o delegado João Bastos.

Além das três hipóteses informadas no início deste texto, a Corregedoria da Polícia Federal vai apurar se os policiais que participaram da prisão agiram corretamente.