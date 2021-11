Capital vive domingo de caos e tristeza após tempestade

Moradores tiveram carros e casas atingidas. Canal do Beirol transbordou afetando principalmente a zona sul

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA e OLHO DE BOTO

Muitos moradores, especialmente das periferias de Macapá e também de Santana, tiveram a pior noite do ano neste sábado (20), durante e após a forte tempestade que atingiu a região metropolitana. Ainda na manhã deste domingo (21), há ruas e perímetros inteiros alagados e equipes da Prefeitura Municipal de Macapá tentam realizar a desobstrução de vias e galerias para escoar a água.

O sol forte deste domingo contrasta com a água acumulada, por exemplo, com a Rua Remo Amoras, no Bairro do Muca, e com a 7ª Avenida dos Congós. Moradores, em número ainda não contabilizado ou estimado pela Defesa Civil, perderam muitos bens com os alagamentos.

Augusto Félix, morador há 30 anos do Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, contou que foi a primeira vez que sua casa alagou neste tempo todo.

“A gente acompanhou outros temporais, outras chuvas fortes, mas é a primeira vez que minha casa vai pro fundo. Isso significa que alguns dos lugares aqui dos canais, dos bueiros, das passagens de água, estão entupidos, então isso é alerta para o poder público para que ele possa olhar ou intensificar a limpeza e a fiscalização para que não haja esses transtornos. A gente contabiliza prejuízos. Esperar a água baixar, pra ver o que mais a gente perdeu”, contou o morador.

Edi Gama, presidente da Associação de Moradores do Bairro do Muca, falou ao Portal SelesNafes.Com em milhares de atingidos.

“Eu creio que umas 5 a 10 mil famílias estão afetadas mesmo e precisam do poder público, do governador e do prefeito, que venham aqui no Muca porque entramos em calamidade pública. Todos os moradores da área de ressaca estão todos com prejuízo, não tem onde ficar agora pelo menos, o problema todo é mais na Sétima, desobstruindo lá vai melhorar. Os bueiros estão todos entupidos. Vamos ver o que podemos fazer pra amenizar para as pessoas que perderam tudo, pelo menos uma cesta básica para ajudar os moradores que ficaram sem nada, foi perda total”, declarou o Edi.

O prefeito de Macapá Dr Furlan (Cidadania) esteve na Remo Amoras, na manhã deste domingo, e falou sobre as medidas que a PMM está tomando.

“Problema muito grande na cidade de Macapá, na verdade região metropolitana Macapá e Santana, dado elevado índice pluviométrico, principalmente aqui na zona sul. Muitos pontos de alagamento e desde ontem a noite nossas equipes estão trabalhando. Estamos ali na 7ª do Congós com uma equipe e o hidrojato, e assim que finalizar lá trazemos o hidrojato para a Remo Amoras”, declarou Furlan.

O que aconteceu?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alerta para fortes chuvas em uma faixa da Bahia até o sul amapaense, no entanto, as chuvas fortes que estavam previstas para Laranjal e Vitória do Jari e ainda Calçoene juntaram-se a formações de chuva sob o Marajó e parte do Pará, Amapá e até das guianas enfrentaram a forte tempestade.

Também teve como característica uma quantidade descarga atmosférica através de raios e trovões, que atingiram parte da rede elétrica e provocaram interrupção no fornecimento de energia em vários pontos da cidade. Ainda há locais em Macapá sem energia elétrica.

Os secretários de Zeladoria Urbana e de Obras de Macapá apontam que o lixo jogado nas ruas e canais que no momento da chuva entopem bueiros e todas as saídas d’água contribuem muito para o agravamento do problema.

O Canal do Beirol, um dos mais extensos e que corta boa parte da cidade, transbordou por toda a sua extensão, fazendo com que muitas casas nas ruas adjacentes fossem alagadas.

Há vídeos e relatos tocantes nas redes sociais, de pessoas que perderam carros, todos os móveis e passaram a noite em claro.

O cabo do Corpo de Bombeiros Alexsander Costa, contou ao Portal SN que ele e sua equipe estavam de sobreaviso e foram chamados para ajudar nas ocorrências, dentre elas, uma no Jardim Equatorial, quando tiveram que carregar uma mãe recém operada de cesárea, seu filho recém-nascido e outro de 9 anos. Era possível ver muita sujeira de caroços de açaí e água de esgoto misturada à água da chuva.

A Defesa Civil Municipal ainda está contabilizando todas as ocorrências. Até a meia-noite, foram 72 chamadas recebidas e os bairros Beirol, Congós, Universidade e Laurindo Banha concentraram a maioria das ocorrências. As UBSs Lélio Silva e Padre Raul Matte tiveram que ser fechadas, mas já retornaram ao seu funcionamento e pelo menos sete escolas municipais apresentaram problemas.

A Defesa Civil Municipal informou que não há previsão de chuvas para este domingo. Pelo menos não na mesma intensidade.