Carro com agricultor e duas crianças pega fogo em posto de gasolina

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um agricultor do Amapá e sua família viveram momentos difíceis, no início da tarde desta quinta-feira (4), em um posto de combustíveis no cruzamento da Rua Cândido Mendes com a Avenida Cora de Carvalho, no centro comercial de Macapá. O carro onde estavam sofreu uma pequena explosão e em seguida foi tomado pelo fogo. Apesar das cenas de destruição do veículo, nenhum dos ocupantes do carro ficou ferido.

O carro modelo Classic, da Chevrolet, era conduzido por Joilquerson Gomes de Souza, de 29 anos, agricultor do Quilombo do Mel da Pedreira, no KM-30 da BR-210, zona rural de Macapá. Além dele, a esposa, cunhada e dois sobrinhos, um de quatro meses e outro de dois anos, também estavam no veículo. As crianças, obviamente, choraram bastante.

“Chegamos, estacionei e desliguei o carro. Ainda tinha um na frente abastecendo e após alguns segundos aconteceu a explosão na frente, quase embaixo de mim. Não chegou a abrir o capô, mas ele estufou e o fogo começou a pegar mais forte. Pegamos os extintores, vários do posto mesmo, inclusive o grande, e não conseguimos apagar. Aí resolvemos empurrar para não acontecer uma explosão maior aqui no posto”, declarou Joilquerson.

O frentista Elber Leão, de 37 anos, confirmou a história. A única diferença é que ele acredita que a pequena explosão ocorreu na parte de trás do carro, onde fica o tanque de combustíveis. No mais, ele também narrou o ocorrido.

“A gente estava abastecendo, o rapaz ficou no aguardo. Creio eu que o carro dele já tinha vindo com vazamento no tanque, tanto é que tem combustível no chão e começou a pegar fogo e deu um estouro na parte de trás. Aí o fogo veio pegando para a parte da frente. Como não apagava, o rapaz deu a ideia da gente tirar o carro de perto da bomba e dos tanques do posto. A gente conseguiu só amenizar. O fogo voltou de novo e os bombeiros chegaram em cerca de 10 minutos”, concluiu Elber.

Na área onde ocorreu o incêndio o chão ficou tomado por pó químico dos extintores de incêndio. Após o susto, o agricultor agradeceu por ter sofrido apenas danos materiais.