Casal utilizava arma e drogas na frente dos filhos de 2 e 6 anos

Segundo a polícia, casa era utilizada como boca de fumo na zona norte de Macapá

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 32 anos e uma mulher, de 26, foram presos em flagrante com uma arma de fogo, drogas e dinheiro em uma casa utilizada como boca de fumo na zona norte de Macapá, durante a manhã desta terça-feira (9). O casal manuseava os materiais na frente dos filhos de 2 e 6 anos, segundo detalhou a Polícia Civil do Amapá.

A prisão ocorreu após a Delegacia de Homicídios deflagrar uma operação para dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva.

Com Andressa Leticia Coimbra e João Paulo Rebelo Tavares – que tem passagem por assaltos e utiliza tornozeleira eletrônica–, foi apreendido aproximadamente R$ 4 mil, 110 porções de maconha, 22 porções de crack, um revólver calibre 357 com numeração raspada, munições de calibre 357 e 38, além de balança de precisão e um celular.

“Faziam tudo na frente de crianças, ainda tentaram esconder a arma e as drogas. Pensavam que a gente não ia achar, e achamos quase debaixo da casa. E as crianças vendo tudo”, detalhou um agente.

A ação é resultado de uma investigação realizada a partir de um homicídio ocorrido no dia 29 de junho de 2021. Na época, Erinelson Morais Oliveira, de 18 anos, foi morto com 4 tiros nas costas e 1 na cabeça, na esquina da Rua Hermes Monteiro com Avenida São João, no Bairro Novo Horizonte, mesma região onde o casal foi preso com a arma, que seria a mesma utilizada no homicídio.

As investigações apontam que a vítima havia acabado de chegar de viagem de sua cidade natal, Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, e foi alvo de uma “casinha”.

“Essa vítima foi atraída por uma garota até esta cidade (Macapá) e nesse local ela foi executada por dois indivíduos. Nós identificamos os dois executores, a menina envolvida e o irmão dela que também estava na ação dos criminosos. Então a partir dessas investigações representei pela prisão desses envolvidos, com exceção da menina que é menor de idade, que está sendo acompanhada pela Delegacia do menor”, disse o delegado Luiz Carlos.

Dos mandados de prisão, dois foram cumpridos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) contra duas pessoas presas no mês passado com uma arma de fogo. Já o terceiro, conhecido como “Negueba”, está foragido da Justiça.

Na operação no Bairro Novo Horizonte também foram identificadas as residências dos envolvidos e os locais que seriam de ponto de apoio para a organização criminosa. O casal preso em flagrante ficará à disposição da Justiça.