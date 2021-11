Colisão entre motos deixa três feridos

Acidente ocorreu na rua do Sambódromo, zona sul da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Duas mulheres e um homem ficaram feridos em colisão frontal entre duas motocicletas modelo Biz, na tarde deste domingo (8), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

O acidente aconteceu por volta de 13h30, na Avenida Ivaldo Alves Veras, nas proximidades da Cidade do Samba.

Uma das motos era conduzida por uma mulher de 41 anos. Na outra Biz estava um casal, de 18 e 20 anos de idade. As vítimas foram socorridas ao Hospital de Emergências em ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar. O estado clínico não foi informado.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, que estava no apoio da ocorrência, a colisão ocorreu depois que uma das motos foi atingida por uma máquina pesada, tipo escavadeira, que trafegava em sentido ao Bairro Zerão e evadiu-se do local.

Com a batida na escavadeira, a motocicleta invadiu a pista contrária e a colisão com a outra Biz foi inevitável. O caso foi comunicado à Polícia civil, que agora dará prosseguimento nas investigações.