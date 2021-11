Com emenda, deputado garante vale-transporte a estudantes da Ueap

Fase inicial vai atender 474 acadêmicos, 300 de Macapá e 174 que moram no município de Santana.

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) entregou, nesta sexta-feira (19), simbolicamente, o Cartão Vale Transporte Universitário, que nesta fase inicial vai atender 474 acadêmicos, 300 de Macapá e 174 que moram no município de Santana.

O benefício é uma iniciativa do deputado federal Acácio Favacho (PROS-AP), que destinou emenda no valor de R$ 500 mil para abastecer os cartões. Esse valor dará para garantir as idas e vindas dos beneficiários de casa para a academia por um ano.

Durante o evento de entrega, a reitoria da Ueap, Katia Paulino, ressaltou que a iniciativa do deputado ajudará a diminuir o índice de evasão escolar.

“A maioria dos acadêmicos enfrenta situações de vulnerabilidade financeira, muitos se quer têm condições de pagar uma passagem de ônibus para ir à universidade e acabam abandonando o curso”, evidenciou a reitora.

Segundo Acácio, o projeto piloto deve se estender à Universidade Federal do Amapá (Unifap).

“Esse projeto vai ser transformado em um programa que já está no meu mandato, da vereadora Luany e do deputado estadual Junior Favacho”.

Curso de Direito

O deputado destinou emenda parlamentar de R$ 1,250 milhão para a implantação do Curso de Direito na (Ueap).

Os recursos visam estruturar todo setor administrativo da Universidade para que já em 2022 sejam inauguradas as primeiras turmas do curso de Direito.

“A educação é a ferramenta mais significativa na qual podemos investir a fim de desenvolver qualitativamente nosso Estado e nossa Nação, por isso, concentro todos os esforços para que cheguem cada vez mais recursos a serem aplicados nesse setor”, comentou o parlamentar.