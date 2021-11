Uma das passagens mais repetidas da Bíblia é o tema de hoje

Bom dia! Um dos textos mais profundos da Bíblia está no quarto capítulo da 2ª Carta a Timóteo escrita pelo apóstolo Paulo, pouco antes dele ser morto por Nero. Nesta passagem, muita usada, Paulo diz que combateu até o fim de forma digna e preservou sua fé. Ouça a análise deste domingo (14) com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Boa semana!