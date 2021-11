Começa aplicação da 3ª dose no Amapá

Vacinação de reforço começa nesta sexta-feira em Macapá. Para receber a 3ª dose, o intervalo entre a primeira e a segunda aplicações deve ser de cinco meses.

Compartilhamentos

Macapá iniciou nesta manhã de sexta-feira (19) a aplicação da 3ª dose da vacina contra covid-19 para o público a partir de 18 anos com comorbidade. O reforço no esquema vacinal é uma norma técnica do Ministério da Saúde.

Quem já completou o esquema vacinal com a 2ª dose há cinco meses já pode tomar a dose de reforço em um dos pontos disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

Também continuará sendo aplicada a 1ª e a 2ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos, no público acima de 18 anos e idosos nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade Covid Santa Inês.

Confira horários e locais da 3ª dose para pessoas com 18 anos com comorbidades e para idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde:

8h às 12h e 14h às 18h

UBS Brasil Novo

UBS BR-210

UBS Novo Horizonte

UBS Marcelo Cândia

UBS Álvaro Corrêa

UBS Pedro Barros

UBS Pedrinhas

UBS Raimundo Hozanan

UBS Padre Raul Matte

UBS Leozildo Fontoura

UBS São Pedro

UBS Rosa Moita

UBS Lélio Silva

UBS Marabaixo

UBS Cidade Nova

UBS Pacoval

UBS Perpétuo Socorro

9h às 15h

Unidade Covid Santa Inês