Comerciante acusado de estupro é preso com dinheiro e drogas

Caso ocorreu nesta quarta-feira (10) em Calçoene. Vítima tem 12 anos

Por LEONARDO MELO

Policiais militares do interior do Amapá apreenderam quase R$ 12 mil em dinheiro durante uma ocorrência para prender um homem acusado de estuprar uma adolescente. O caso ocorreu nesta quarta-feira (10) no município de Calçoene, município a 370 km de Macapá.

A vítima tem apenas 12 anos. Segundo a PM, o comerciante de 40 anos, natural de Vigia (PA), foi preso em flagrante com porções de crack e maconha.

Pela manhã, por volta das 8h30min, a PM foi acionada pela mãe da menina informando que o acusado havia apanhado a garota de carro na rua dizendo que iam comprar pão, e que cerca de uma hora depois ainda não haviam retornado.

Os policiais iniciaram diligências na cidade e encontraram o Fox prata do acusado entrando no município, vindo da direção da BR-156. Os policiais registraram no boletim de ocorrência que encontraram drogas e R$ 3 mil em dinheiro num compartimento debaixo do banco do motorista. A menor estava dentro do veículo.

A equipe seguiu com o comerciante para o bar de propriedade dele, e encontrou um cofre. O suspeito forneceu a chave e foram encontrados mais dinheiro e drogas, num total de R$ 11.810,00.

A PM afirma que conversou com a menor, que relatou o que houve. Segundo ela, em vez da padaria o comerciante seguiu em direção a um local de mata.

Ele parou o veículo e teria alegado que estava se separando da esposa, e que gostava da menina “como namorada”. A menina não deu mais detalhes do que teria ocorrido no carro.

Na delegacia, a mãe deixou claro que a menina estava nervosa e com medo de falar. O comerciante foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e estupro de vulnerável.